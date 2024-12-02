Хирург Асланов: обычно остеохондроз развивается после 30-35 лет

Заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал о том, как и когда развивается остеохондроз.

По словам медика, обычно этот недуг начинает проявляется в возрасте 30-35 лет. Тут главную роль играет тот факт, какой образ жизни ведет человек и чем он питается. Именно здоровая еда, как пояснил Асланов, поможет избежать дегенеративных изменений в суставах.

«Спондилез, спондилоартроз, начиная от 30-35 могут активно прогрессировать, а могут медленно прогрессировать. Все зависит от того, какой образ жизни вы ведете, какая у вас масса тела, чем вы питаетесь», — сказал он.

Остеопороз, например, более свойственен женщинам в период менопаузы. Как пояснил хирург, в это время у них развивается дефицит костной ткани, а минеральная плотность костной ткани снижается. Даже от небольших нагрузок может случится передом.