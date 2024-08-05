Хирург Асланов: болезнь Бехтерева «маскируется» под ревматоидный артрит

По словам хирурга, о патологических изменениях в организме может говорить тугоподвижность суставов.

«На что нужно обратить внимание заранее? Если появляется какая-то тугоподвижность суставов. Он часто маскируется под ревматоидный артрит, артроз», — рассказал Асланов.

Врач отметил, что в случае подозрения на болезнь Бехтерева нужно обращаться к ревматологу и желательно в крупный федеральный центр. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание межпозвонковых суставов, со временем оно приводит к их неподвижности. По статистике, чаще болезнь Бехтерева развивается в возрасте от 20 до 40 лет.