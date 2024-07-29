Хирург Алексанян: узкий маленький нос часто не гармонирует с лицом в целом
Создание «инста-лица» с маленьким узким носом зачастую выглядит негармонично, неестественно и однотипно. Об этом рассказал пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с News.ru.
По словам специалиста, узкий маленький нос нередко выглядит как отдельная часть лица. Менять форму носа, его размер нужно так, чтобы не навредить здоровому дыханию и учитывая анатомию.
Также необходимо выполнять только по показаниям удаление комков Биша для подчеркивания скул. Иногда такое вмешательство не омолаживает, а наоборот, старит, отметил Алексанян.
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