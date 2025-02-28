Хирург Алексанян: отопластика может решить проблему головной боли

Некоторые пластические операции могут не только улучшать внешний вид пациента, но и приносить пользу здоровью. Об этом рассказал пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с News.ru .

Алексанян выделил несколько типов процедур, направленных на устранение функциональных нарушений. Среди них — ринопластика, проводимая при проблемах с носовым дыханием.

«Блефаропластика при птозе век, мешающем зрению, и отопластика для коррекции лопоухости, которая может вызывать психологический дискомфорт и даже головные боли из-за постоянного напряжения мышц шеи», — добавил медик.

Эксперт также подчеркнул важность пластической хирургии в восстановлении после травм. Коррекция деформаций помогает вернуть работоспособность пострадавшим участкам тела. Примеры включают операции на лице после автомобильных аварий и реконструкцию груди после мастэктомии.