Хирург Алексанян объяснил моду на лопоухость искаженными стандартами красоты

Люди в желании общественного одобрения создают новый, порой искаженные стандарты красоты, и попадают в порочный круг. Об этом RuNews24.ru рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Таким образом он прокомментировал новую моду на лопоухость. Все больше женщин приходят к пластическим хирургам с просьбой изменить форму ушей. Алексанян подчеркнул, что это стало следствием культурных изменений.

Сначала пошла мода на «собачий» нос, потом ему на смену пришли «лисьи» глаза. Затем популярными были так называемые эльфийские ушли, а теперь — оттопыренные.

