Химик Соловьева отметила, что вода с низким содержанием солей может вымывать из организма кальций и магний
Вода — это основа жизни, но не все воды одинаково полезны. Кандидат химических наук, главный специалист по качеству компании «Легенда жизни» Ольга Соловьева рассказала сайту Amic.ru, как выбрать качественную питьевую воду.
По словам эксперта, вода должна быть не просто чистой, но и физиологически полноценной. При выборе воды следует обращать внимание на минерализацию и элементный состав. Вода с крайне низким содержанием солей может вымывать из организма кальций и магний, что негативно сказывается на здоровье.
«Вода — это растворитель, поэтому то, что мы пьем, напрямую формирует среду, в которой работают наши клетки», — отметила Соловьева.
При покупке бутилированной воды эксперт рекомендует обращать внимание на три ключевых параметра. Среди них — источник, общая минерализация, а также содержание кальция и магния.
Лучше выбирать воду из артезианских источников, которые защищены от внешних загрязнений. В качественной питьевой воде их должно быть не менее 20–80 мг/л по кальцию и 5–50 мг/л по магнию.
Также Соловьева подчеркнула важность контроля качества воды со стороны производителя. Вода должна соответствовать не только уровню безопасности, но и показателям физиологической полноценности.