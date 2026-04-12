Химик Соловьева отметила, что вода с низким содержанием солей может вымывать из организма кальций и магний

Вода — это основа жизни, но не все воды одинаково полезны. Кандидат химических наук, главный специалист по качеству компании «Легенда жизни» Ольга Соловьева рассказала сайту Amic.ru , как выбрать качественную питьевую воду.

По словам эксперта, вода должна быть не просто чистой, но и физиологически полноценной. При выборе воды следует обращать внимание на минерализацию и элементный состав. Вода с крайне низким содержанием солей может вымывать из организма кальций и магний, что негативно сказывается на здоровье.

«Вода — это растворитель, поэтому то, что мы пьем, напрямую формирует среду, в которой работают наши клетки», — отметила Соловьева.

При покупке бутилированной воды эксперт рекомендует обращать внимание на три ключевых параметра. Среди них — источник, общая минерализация, а также содержание кальция и магния.

Лучше выбирать воду из артезианских источников, которые защищены от внешних загрязнений. В качественной питьевой воде их должно быть не менее 20–80 мг/л по кальцию и 5–50 мг/л по магнию.

Также Соловьева подчеркнула важность контроля качества воды со стороны производителя. Вода должна соответствовать не только уровню безопасности, но и показателям физиологической полноценности.