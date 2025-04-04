Химик Панов: в больших количествах витамин C может навредить желудку

Кандидат химических наук Алексей Панов рассказал в беседе с Life о пользе и правильном приеме витамина C.

По словам специалиста, нутриент, известный также как аскорбиновая кислота, участвует в укреплении иммунной системы и синтезе коллагена. Его недостаток может привести к ухудшению состояния кожи, снижению подвижности суставов и повышенной хрупкости кровеносных сосудов. Витамин С значительно улучшает усвоение железа из растительной пищи.

Содержится он в таких продуктах, как цитрусовые, клубника, папайя, перец, брокколи, брюссельская капуста и шпинат. Однако чрезмерное потребление витамина С (более 1000 миллиграммов в день) может вызвать проблемы с желудком. С осторожностью его следует принимать людям, которые проходят химиотерапию, добавил «ФедералПресс».