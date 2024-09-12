Химик Панов призвал использовать для гаджетов дезинфицирующие салфетки
Кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с Lenta.ru объяснил россиянам, почему для протирания гаджетов следует использовать дезинфицирующие салфетки.
По словам эксперта, мобильные телефоны, как и другие гаджеты, могут содержать на поверхности опасные микроорганизмы. Регулярная чистка снизит риск передачи инфекций.
«Использование антисептических салфеток или специальных средств поможет поддерживать их приемлемую чистоту», — процитировал kp.ru специалиста.
Чаще всего на поверхностях гаджетов размножаются золотистый стафилококк и норовирусы, уточнил химик.
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