Химик Панов призвал использовать для гаджетов дезинфицирующие салфетки

Кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с Lenta.ru объяснил россиянам, почему для протирания гаджетов следует использовать дезинфицирующие салфетки.

По словам эксперта, мобильные телефоны, как и другие гаджеты, могут содержать на поверхности опасные микроорганизмы. Регулярная чистка снизит риск передачи инфекций.

«Использование антисептических салфеток или специальных средств поможет поддерживать их приемлемую чистоту», — процитировал kp.ru специалиста.

Чаще всего на поверхностях гаджетов размножаются золотистый стафилококк и норовирусы, уточнил химик.