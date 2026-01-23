Химик Мясищева отметила, что свежее мясо обладает нейтральным или слегка сладковатым запахом
Мясо остается популярным продуктом, но не всегда легко определить его качество. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru о признаках, которые помогают отличить безопасное мясо от испорченного.
Свежее мясо обладает нейтральным или слегка сладковатым запахом. Любые кислые, гнилостные или химические ноты — признак проблем. Цвет должен быть равномерным, без серых, зеленоватых или синюшных пятен. Поверхность на разрезе слегка влажная, но не липкая; влага при касании быстро впитывается. Консистенция упругая: при нажатии ямка исчезает за 1–2 секунды. Жир у качественного мяса белый или кремовый, сухой, не желтый и не липкий.
Говядина сохраняет ярко- или темно-красный цвет с плотной мраморной текстурой, старое мясо темнеет и становится грубым. Свинина розово-красная с твердым белым салом. Желтый или серый оттенок жира — сигнал низкого качества. Курица выделяется бледно-розовой кожей и упругим мясом; серая кожа, кровоподтеки или сильный запах указывают на испорченный продукт.
Охлажденное мясо имеет подсохшую корочку, упругий жир и блестящие сухожилия. У размороженного продукта излишне влажная поверхность, жир мягкий и с красноватым оттенком, сухожилия рыхлые.
«Покупайте мясо только в оборудованных местах с соблюдением условий хранения. Продавец должен содержать рабочее место в чистоте, носить спецодежду и по вашему требованию показать документы на продукцию», — подчеркнула доцент.
Даже при идеальном внешнем виде свежесть проверяется при готовке: прозрачный ароматный бульон подтверждает качество мяса, а мутный и с неприятным запахом указывает на несвежий продукт.