Химик Мартьянова рекомендовала умыться раствором соды при отравлении хлором

Использование бытовой химии на основе хлора в больших количествах, особенно в закрытых пространствах, таких как ванная комната, может вызвать интоксикацию организма. Об этом рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Елена Мартьянова в беседе с MIR24.TV .

К первым признакам отравления эксперт отнесла кашель, резь в глазах, чувство удушья и тошнота. Причина кроется в способности хлора раздражать слизистую оболочку.

«При появлении таких симптомов нужно срочно покинуть помещение, держа голову как можно выше: хлор тяжелее воздуха и стелется по полу», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала промыть лицо слабым содовым раствором и закапать в глаза натуральное минеральное масло, например вазелиновое или оливковое. Также важно обратиться за профессиональной медицинской помощью.