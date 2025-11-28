Химик Литвинов связал «омоложение» деменции с наркотиками и алкоголем

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов заявил в беседе с Ura.ru , что деменция начинает затрагивать все более молодых людей из-за алкоголя и наркотиков.

Как пояснил специалист, ранняя деменция характеризуется постепенным ухудшением мыслительных функций мозга, приводящим к потере бытовых и профессиональных навыков у людей. По его словам, основной причиной развития деменции являются биологические и генетические факторы.

Литвинов подчеркнул, что «омоложение» заболевания связано с ростом случаев, вызванных алкогольной и наркотической зависимостью, а также ВИЧ-инфекцией, добавил «Ридус».