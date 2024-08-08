Химик Юрова: в 100 граммах хурмы содержится половина суточной нормы витамина C

По словам эксперта, оранжевые плоды благотворно влияют на функции печени и желчевыводящих путей. Кроме того, они обладают бактерицидными свойствами и помогают защищать организм от инфекций.

В 100 граммах спелой ягоды содержится до 55% суточной нормы витамина C, отметила химик. Хурма является источником железа, калия, магния и других микроэлементов.