Химик Дробышева посоветовала использовать пенки для умывания с pH от 5,5 до 7,0

Для поддержания здоровья кожи важно правильно умываться, и делать это следует один-два раза в день, сообщила KP.RU химик-разработчик Юлия Дробышева.

По словам эксперта, распространенная ошибка — выбор агрессивных средств для умывания, которые могут нарушить естественный защитный барьер кожи.

Эксперт рекомендует использовать гели и пенки с pH от 5,5 до 7,0. Для демакияжа можно применять мицеллярную воду или очищающее молочко, особенно при использовании стойкой косметики или при сухой коже. Юлия Дробышева напомнила, что средства с сульфатами подсушивают кожу.

Вечером нужно удалять макияж, солнцезащитный крем и загрязнения, а утром достаточно легкого умывания или тоника, чтобы удалить остатки ночного ухода. Регулярное и правильное очищение помогает предотвратить закупорку пор и воспаления.