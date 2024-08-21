Химик Дорохов призвал покупать БАДы только после консультации с врачом

Химик Андрей Дорохов в разговоре с «Газетой.ru» призвал россиян покупать БАДы и витамины только после консультации с врачом. По словам эксперта, далеко не всегда в добавках можно найти вещества, эффективность которых доказана наукой.

Дорохов отметил, что БАДы эффективны тогда, когда рацион питания не обеспечивает достаточного количества полезных веществ.

«Всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом, что они подходят для актуального состояния здоровья и образа жизни», — процитировал kp.ru химика.

Специалист привел в пример коллоидное серебро и экстракт грейпфрута, которые могут быть не только бесполезными, но и потенциально вредными для здоровья.