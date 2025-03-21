Химик Дорохов призвал обращать внимание на маркировку при покупке контейнеров

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT рассказал о возможной опасности использования пластиковых контейнеров для хранения и разогрева еды.

По словам эксперта, существуют емкости, идеально подходящие для этих целей, однако есть и такие, которые могут нанести значительный вред здоровью. Основной критерий безопасности — материал.

«При покупке стоит обратить внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника с числом внутри. Эти числа от 1 до 7 указывают на разные виды пластика», — пояснил ученый

Для пищевых продуктов, отметил специалисты, подходит посуда с номерами 5 (полипропилен) и 2 (полиэтилен высокой плотности). Эти соединения устойчивы и не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах.