Химик Дорохов предупредил, что просроченный солнцезащитный крем может вызвать фотодерматоз

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с изданием Life призвал россиян отказаться от использования просроченных солнцезащитных кремов. По словам эксперта, такой продукт может вызвать фотодерматоз — повышенную чувствительность к солнечному излучению.

Дорохов напомнил об исследовании специалистов из Университета Сорбонна, которое показало, что октокрилен (ингредиент, поглощающий UVB- и UVA-лучи) естественным образом разлагается до канцерогенного бензофенона.

В заключение химик добавил, что экономия в вопросе кремов может привести к неприятным последствиям для кожи.

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