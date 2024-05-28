Химик Дорохов предупредил, что просроченный солнцезащитный крем может вызвать фотодерматоз

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с изданием Life призвал россиян отказаться от использования просроченных солнцезащитных кремов. По словам эксперта, такой продукт может вызвать фотодерматоз — повышенную чувствительность к солнечному излучению.
Дорохов напомнил об исследовании специалистов из Университета Сорбонна, которое показало, что октокрилен (ингредиент, поглощающий UVB- и UVA-лучи) естественным образом разлагается до канцерогенного бензофенона.
В заключение химик добавил, что экономия в вопросе кремов может привести к неприятным последствиям для кожи.