Химик Дорохов объяснил, что даже в герметичной упаковке срок годности круп редко превышает один год

Кандидат химических наук Андрей Дорохов в интервью Life.ru объяснил, почему реальные сроки хранения продуктов часто отличаются от наших представлений. Он отметил, что белые шлифованные злаки, такие как рис, могут храниться десятилетиями в сухих, прохладных и темных местах, так как содержат минимальное количество жиров и влаги.

Однако коричневый рис, богатый полезными веществами, хранится значительно хуже. Его отрубевая оболочка содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые быстро окисляются кислородом воздуха, что приводит к появлению неприятного запаха и вкуса. Оптимальный срок хранения коричневого риса — не более шести-девяти месяцев.

Гречневая крупа и овсяные хлопья также подвержены окислению из-за высокого содержания масел, включая полиненасыщенные жирные кислоты. Даже в герметичной упаковке их срок годности редко превышает один год.