Сегодня 08:00 Готов к борьбе с вирусами гриппа и ОРВИ. Как уберечься от болезней в холодное время года 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Здоровье

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Осень и зима, уже традиционно, — сезон вирусов и простуд. Важно соблюдать профилактику: чаще мыть руки, не забывать о витаминах, избегать контактов с заболевшими и соблюдать правила гигиены. Но что делать, если первые признаки заболевания все-таки появились? 360.ru и доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Продеус дают советы, как уберечь себя от вируса и как быстрее встать на ноги, если заболевание оказалось сильнее иммунитета.

Грипп и ОРВИ Симптомы гриппа и ОРВИ для обычного человека весьма схожи, но различить их все-таки возможно. Температура при ОРВИ повышается медленно и редко выше 38 градусов, при гриппе — быстро, в течение нескольких часов, и до 40. Также ярко выраженные симптомы гриппа — сильная головная боль, осиплость голоса и сухой кашель. При неправильном лечении гриппа возможны осложнения — пневмония, гайморит, синусит, отит, болезни сердца и другие заболевания вплоть до летального исхода. Ежегодно от таких осложнений, по данным Всемирной организации здравоохранения, умирают от 250 до 500 тысяч человек. Особенно возрастает смертность среди тех, кто страдает гипертонией и ишемической болезнью сердца. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от гриппа перед началом сезона простуд. Особенно это относится к тем, кто находится в группе риска — детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, избыточной массой тела и тем, кто в силу профессии постоянно контактирует с большим количеством людей, например, сотрудникам сферы услуг или транспорта. Но стоит помнить, что гарантированно защититься от вируса гриппа при помощи вакцинации не всегда возможно из-за обилия его мутаций. Поэтому при первых признаках заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, уйти на самоизоляцию, соблюдать постельный режим, лечить симптомы (температуру, насморк или головные боли), пить достаточное количество жидкости. А кроме того — соблюдать режим сна и питания и меньше нервничать, чтобы не давать лишней нагрузки на и без того напряженный иммунитет.

Ошибки при лечении Профессор Продеус призвал людей не переносить заболевание на ногах. По его словам, этим можно не только навредить самому себе, рискуя получить осложнения, но и распространить вирус по цепочке. «Все-таки если человек заболел, его надо оставить дома. Он не должен геройствовать и идти куда-нибудь в сад, в школу или на работу», — подчеркнул он. Еще одной частой ошибкой специалист назвал самолечение. Важно помнить, что антибиотиками лечат бактериальные заболевания, а для борьбы с вирусами необходимы противовирусные препараты. Более того, при неправильном, неуместном применении антибиотиков микробы в организме вырабатывают к ним резистентность, и лечить заболевание становится все сложнее. Не следует злоупотреблять и иммуностимуляторами, даже если они помогли в прошлый раз. В то же время, по словам Андрея Петровича, нельзя и недооценивать опасность инфекции. «В отличие от риновируса, аденовируса, грипп иногда имеет молниеносную форму. И течение может быть очень быстрым, очень острым, и особенно, ещё раз, оно опасно для маленьких и стареньких», — отметил специалист. Кроме того, почувствовав себя лучше, многие пациенты начинают думать, что принимать препарат им больше не нужно. Это большая ошибка — каждое лекарство оказывает помощь только при соблюдении схемы терапии. Поэтому необходимо принимать любое лекарство исключительно курсом.

Арбидол «В сезон вирусов ОРВИ могут назначаться специальные противовирусные препараты, которые направлены на то, чтобы препятствовать распространению вирусов в организме. Это чаще всего лекарственные препараты прямого действия на вирус», — рассказал Андрей Продеус.

Одним из таких препаратов является умифеновир. Он действует напрямую на вирус, блокируя этап фузии — слияния и проникновения вируса в клетки. Благодаря этому он способствует остановке размножения и распространения вируса в организме.

Умифеновир активно изучают не только в России, но и в США, Японии, Китае и странах Европы. Исследования подтвердили активность в отношении различных вирусных возбудителей — не только гриппа, но и рино-, и аденовирусов, а также показали быстрое всасывание и достижение высоких концентраций в крови. Выяснилось также, что препарат помогает снижать риск развития осложнений гриппа и ОРВИ, сокращать продолжительность заболевания и способствует облегчению симптомов. Найти умифеновир в аптеках можно под торговой маркой «Арбидол». Он выпускается как суспензия, в таблетках и капсулах — для каждого возраста своя форма выпуска. Арбидол разрешен к применению у детей с двух лет.

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