Глава «Зельевара» Дзигуненко назвал эхинацею экстренной помощью при простуде

С приходом осени и повышением заболеваемости ОРВИ многие начинают задумываться о мерах укрепления иммунитета. Владелец бренда «Зельевар» Артем Дзигуненко поделился секретами по поддержанию защитных функций организма за счет природных средств. Об этом сообщил сайт ferra.ru .

Специалист посоветовал обратить внимание на эхинацею — лекарственное растение, активизирующее иммунную защиту организма. Прием стоит начинать при первых признаках простуды. Стандартный курс — от семи до 10 дней.

«Эхинацея — это не ежедневный витамин, а средство экстренной помощи», — предупредил эксперт.

Он также предложил начать употреблять спирулину. Речь идет о микроводоросли, насыщенной ценным компонентом фикоцианином, известным своими антивоспалительными качествами. Польза проявляется в укреплении взаимодействия врожденного и приобретенного иммунитета.