Глава союза пчеловодов России Михеев развеял миф об опасности пчелиного яда

Глава союза пчеловодов России Валерий Михеев в разговоре с Национальной Службой Новостей назвал основные заблуждения вокруг пчелиных укусов.

Специалист указал, что негативная реакция организма возникает индивидуально и крайне редко становится критичной. Исследования говорят о возможном вреде большого количества укусов, но практика показывает обратное.

«У шмелей вообще нет жала, они самые безопасные, у некоторых видов пчел оно тоже отсутствует — с ними даже дети играют», — подчеркнул эксперт.

По словам пчеловода, гораздо опаснее осы и шершни, способные многократно кусаться. Лучший способ защиты — сохранять спокойствие и избегать резких движений, добавил Михеев.