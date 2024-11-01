Глава Роспотребнадзора Попова указала на рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам
Устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам и антибиотикам демонстрирует рост. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил Life.
Выступая на конгрессе «Покровские чтения», эксперт отметила, что резистентность к лекарственным препаратам усугубляет сложившуюся эпидемиологическую обстановку.
«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей», — рассказала руководитель.
По ее словам, при соответствующих обстоятельствах врачи вынуждены назначать рациональные терапии. Речь идет, например, об антибактериальной, добавил сайт телеканала «Звезда».