Глава Роспотребнадзора Попова указала на рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам

Устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам и антибиотикам демонстрирует рост. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил Life .

Выступая на конгрессе «Покровские чтения», эксперт отметила, что резистентность к лекарственным препаратам усугубляет сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей», — рассказала руководитель.

По ее словам, при соответствующих обстоятельствах врачи вынуждены назначать рациональные терапии. Речь идет, например, об антибактериальной, добавил сайт телеканала «Звезда».