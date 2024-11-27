Гинеколог Соболева: нижнее белье из синтетических материалов провоцирует раздражение

Акушер-гинеколог Виктория Соболева дала женщинам советы по выбору нижнего белья. При покупке важно обращать внимание на состав ткани, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, женское нижнее белье должно отличаться не только красотой, но и удобством. Врач посоветовала отдать предпочтение изделиям из качественных натуральных материалов.

«Красивое кружевное белье и стринги можно надевать, но только на короткий промежуток времени», — предупредила медик.

Соболева пояснила, что синтетические ткани провоцируют сухость, трение и раздражение в интимной зоне. Нарушается целостность кожи и слизистых, добавил сайт KP.RU.