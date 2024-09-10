Гинеколог Меленчук: витамин В6 может помочь облегчить тошноту во время беременности
Беременные зачастую сталкиваются с тошнотой и рвотой, вызванными гормональными изменениями. Об этом рассказала акушер-гинеколог Дарья Меленчук в беседе с «Газетой.ru».
В качестве профилактики медик посоветовала следить за питанием. Важно употреблять небольшие порции и избегать жирных продуктов. Отличный вариант — легкие закуски.
По словам врача, облегчить тошноту способен витамин В6. Однако добавку может назначить только специалист, предупредила Меленчук.
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