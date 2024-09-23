Гинеколог Казакова: питание и сон оказывают значительное влияние на женское либидо

Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что питание и сон оказывают значительное влияние на женское либидо.
По словам медика, женщинам следует увеличить потребление свежих фруктов и овощей, включить в рацион орехи, семена и нежирное мясо и рыбу. На снижение либидо может повлиять малоподвижный образ жизни и ухудшение физической формы.
Казакова призвала обратить внимание на занятия йогой и фитнесом, а также убрать перед сном кофеин и алкоголь.
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