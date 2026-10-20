Гинеколог Ханмирзоева сообщила, что менопауза обычно наступает в 45–55 лет

Определить индивидуальный овариальный резерв и ориентировочные сроки климакса позволяют лабораторные тесты и ультразвуковая диагностика. Об этом изданию «Абзац» рассказала гинеколог Сабина Ханмирзоева.

По словам доктора, менопауза обычно приходится на возраст 45–55 лет, но назвать точный срок заблаговременно невозможно. Главным маркером выступает генетическая предрасположенность: если мать или сестры сталкивались с ранним климаксом, следует заранее проконсультироваться с врачом, пишет KP.RU.

Для проверки запаса яичников пациенткам назначают УЗИ и анализы на гормоны АМГ и ФСГ. Ханмирзоева предупредила, что любые сбои менструального цикла и появление приливов до 40 лет требуют обязательного обращения в больницу.