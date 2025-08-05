Гинеколог Гвоздикова обозначила скрытые факторы сбоев в менструальном цикле

Состояние менструального цикла свидетельствует о здоровье репродуктивной, эндокринной и нервной систем женщины. Гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова поделилась с «Известиями» факторами, которые могут вызывать нарушения в менструальном цикле.

По словам врача, часто недооценивают влияние стресса на организм.

«Хроническое эмоциональное напряжение способно вмешаться в работу гипоталамо-гипофизарной системы, регулирующей цикл», — пояснила она. Это может привести к гормональным сбоям и даже прекращению менструаций.

Также Гвоздикова отметила, что интенсивные физические нагрузки при недостаточном питании и нарушения сна могут негативно сказаться на менструальном цикле. Дисбаланс микробиоты кишечника влияет на уровень эстрогенов.

«Менструации могут нарушаться на фоне скрытого воспаления, дефицита витамина D, нехватки железа или В12, а также при нарушениях в работе щитовидной железы», — добавила врач.

Кроме того, прием некоторых медикаментов, например, антидепрессантов и гормональных контрацептивов, может изменить менструальный цикл. Это не всегда признак патологии, но требует внимания и, возможно, обследования.