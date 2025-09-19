Гинеколог Гусев связал нарушения менструаций с проблемами щитовидной железы

Гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO Дмитрий Гусев обозначил симптомы нарушений менструального цикла, требующие обращения к специалисту. Эксперт пояснил «Известиям» , что нарушения менструаций делятся на две категории: нерегулярность цикла и аномальные маточные кровотечения.

Основные причины нерегулярных менструаций — это нарушения функции щитовидной железы, гиперпролактинемия, преждевременная недостаточность яичников и другие состояния.

Аномальные маточные кровотечения могут быть обильными или межменструальными.

«Обильные менструации — это ситуации, когда пациентку беспокоят сгустки, смена средств личной гигиены чаще, чем раз в два часа, или ночные протечки», — пояснил Гусев.

К таким состояниям чаще всего приводят гиперплазия эндометрия, миома матки и аденомиоз. Межменструальные кровотечения могут быть вызваны полипами эндометрия, хроническим эндометритом и другими причинами.