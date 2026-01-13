Гинеколог Дорофеева рассказала, что симптомы эндометриоза могут отступить после беременности и родов

Рождение ребенка — важный этап в жизни женщины, который влечет за собой значительные изменения в организме. Врач-гинеколог Антонина Дорофеева рассказала «Вечерней Москве» , что беременность и роды могут оказывать положительное влияние на женское здоровье. Однако это влияние различно для каждой системы органов.

Например, при эндометриозе или миоме матки период вынашивания ребенка может быть полезен для организма, так как в это время гормональный фон отдыхает. Есть наблюдения, что симптомы эндометриоза после родов отступают. Также беременность может привести к уменьшению размеров миомы матки, добавила врач.

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, беременность и роды позволяют женщине многое переосмыслить. После родов уровень определенных гормонов способствует тому, что женщина может чувствовать себя успешной и довольной собой. Если социальное окружение поддерживает маму, это придает ей уверенности. Преодолев боль и страх, женщина начинает мыслить иначе, чувствует себя более сильной и уверенной.

Тем не менее клинический психолог Маргарита Алексеева считает, что мифы об омоложении и обновлении организма после родов распространяются женщинами, для которых стать матерью — это главное достижение в жизни. Она утверждает, что материнство — это лишь один из факторов взрослой психики человека и часть жизни. Важно, чтобы женщина получала поддержку от супруга и близких, чтобы наслаждаться этим периодом и быть психически здоровой.