Гинеколог Березина: поздняя беременность несет определенные риски

В последние годы в России активно обсуждается демографический кризис и необходимость увеличения рождаемости. Параллельно наблюдается другая тенденция — позднее материнство. Гинеколог Динара Березина утверждает, что образованные люди осознают всю степень ответственности, связанной с появлением ребенка. Именно поэтому многие откладывают рождение детей до возраста 30+ лет, написал сайт kp.ru.
Однако поздняя беременность несет определенные риски. Хотя современные медицинские технологии позволяют женщинам поддерживать хорошее самочувствие и внешний вид в любом возрасте, физиологические особенности остаются неизменными. С увеличением возраста будущих родителей возрастает вероятность осложнений как для матери, так и для плода. У мужчин старше 40 лет возможность успешного зачатия снижается на 30% по сравнению с молодыми партнерами. Возраст также повышает риск выкидыша и различных патологий плода.
Возможные осложнения включают обострение хронических заболеваний у беременной, гестационный сахарный диабет и преэклампсию. Тем не менее, достижения медицины дают женщинам хорошие шансы успешно выносить и родить ребенка даже в зрелом возрасте. Важно следовать рекомендациям врачей и избегать ненужных страхов, если беременность уже наступила.
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