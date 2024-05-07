Гинеколог Ашхен Чивчян: вагинальные капсулы с блестками могут травмировать половые органы | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 19:10 Гинеколог Ашхен Чивчян: вагинальные капсулы с блестками могут травмировать половые органы

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Вагинальные капсулы с блестками могут травмировать половые органы, а также спровоцировать инфекции и нагноения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Ашхен Чивчян.

Медик усомнилась в том, что данные капсулы проходят процесс стерилизации. Чаще всего они выступают триггером бактериального вагиноза, кандидоза и неспецифического вагинита, сообщило радио «Комсомольская правда».

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В случае выделений с неприятным запахом женщине даже может потребоваться хирургическое лечение, добавила гинеколог.