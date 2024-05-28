Гигиенист Гильденскиольд предупредил, что в открытых водоемах можно подцепить сальмонеллу

Нужно быть очень осторожным при купании летом в открытых водоемах, потому что есть серьезный риск подцепить опасное заболевание. Об этом News.ru рассказал профессор Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.

Он предупредил, что в воде могут обитать возбудители различных опасных инфекций. Потому что это наиболее благоприятная среда для их размножения.

«В жару такие водоемы — идеальная среда для размножения различных микроорганизмов — возбудителей энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита А и других», — отметил врач.

Он добавил, что особенно опасныо купание в водоемах для маленьких детей. Лучше не пускать ребенка в воду, если берег заросший, а вода цветет.