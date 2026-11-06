Гериатр Новоселов рассказал о механизмах старения и способах контроля здоровья

Возрастные изменения в организме начинаются задолго до старости, но человек долго их не замечает, сообщил Zvezdanews врач-гериатр Валерий Новоселов.

С возрастом постепенно снижается функциональность сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и опорно-двигательной систем, одновременно растет риск заболеваний. Сущностным проявлением процесса является ухудшение всех функций организма. Некоторые изменения начинаются уже в молодости — мышечная сила у мужчин может снижаться примерно с 30 лет, хотя это еще не болезнь.

Более заметные сигналы появляются после 45–50 лет: резкое ухудшение памяти или то, что привычная физическая нагрузка требует значительно больших усилий. Новоселов советует контролировать дома артериальное давление и уровень глюкозы натощак. Если привычные значения устойчиво меняются, это повод обратиться к врачу. Одним из самых эффективных способов профилактики врач назвал регулярную диспансеризацию.