Специалисты в области питания из Германии изучили рынок заменителей сахара и определили, какие из них являются наиболее безопасными и эффективными. Результаты опубликовал aif.ru со ссылкой на Gesundheitstrends.

В список попал эритрит (E 968). Он почти не содержит калорий и не влияет на уровень инсулина, что делает его подходящим для людей с диабетом.

Еще один вариант — ксилит (E 967), известный как «березовый сахар». Вещество содержит на 40% меньше калорий, чем обычный сахар, и помогает защитить зубы от кариеса.

Также стоит обратить внимание на стевию (E 960). Это натуральный экстракт, который в 300 раз слаще сахара, но обладает характерным лакричным привкусом.