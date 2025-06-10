Гериатр Ткачева рассказала, что возраст в 150 лет может стать реальностью

Главный гериатр Минздрава РФ и директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева в беседе с «Абзацем» выразила мнение, что благодаря прогрессу в области медицины возраст в 150 лет может стать реальностью. Однако, по ее словам, в ближайшие десятилетия достичь этого не получится.

Такой комментарий она дала в ответ на заявление Андрея Милехина, президента РОМИР и доктора социологических наук, который на «Форуме будущего — 2025» сказал, что у молодого поколения россиян есть шанс прожить полтора века, ссылаясь на мнение авторитетных специалистов в области здравоохранения.

«Это не дело ближайших десятилетий, но если говорить о перспективах, то в будущем люди смогут доживать до 150 лет или даже больше. Медицина, фармакология развиваются. Врачи с каждым годом проводят все больше успешных операций по трансплантации органов», — сказала Ткачева.

Она подчеркнула, что на данный момент нет ни одного человека, который прожил бы полтора века. Максимальная документально подтвержденная продолжительность жизни составляет 122 года. Люди, рожденные сегодня, имеют 50%-й шанс отпраздновать свое 100-летие.