Гериатр Ткачева предупредила о риске ранней смерти из-за резкого похудения

Пожилым людям необходимо тщательно следить за весом. Снижение массы тела может быть опаснее ожирения, предупредила в беседе с kp.ru директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Ольга Ткачева.

«Снижение веса тоже может представлять опасность. Для увеличения продолжительности жизни важно сохранять вес стабильным, а питание — полноценным», — говорит доктор медицинских наук.

Исследование японских ученых показало: у людей старше 60 лет потеря более 5% массы тела увеличивает риск преждевременной смерти — это опаснее стабильного веса или его набора. Наблюдение за участниками длилось около 30 лет.