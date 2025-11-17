Гериатр Ильницкий призвал проходить медобследование для своевременного выявления инсулинорезистентности

Врач-гериатр Андрей Ильницкий рекомендует ежегодно проходить медицинское обследование для своевременного выявления инсулинорезистентности. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул необходимость контроля уровня глюкозы и гликированного гемоглобина, а также измерения уровня липидов в сыворотке крови.

«Нужно ежегодно проходить диспансеризацию, контролировать уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, измерять артериальное давление и уровень липидов в сыворотке крови. При необходимости врач назначит специальные исследования для выявления инсулинорезистентности», — сказал гериатр.

Специалист отметил, что инсулинорезистентность может проявиться не только у пожилых людей, но и в более молодом возрасте, написали «Известия».