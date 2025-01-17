Гепатолог Вялов: слишком горячая пища может вызвать рак пищевода

По его мнению, блюда, разогретые до 100 градусов, вызывают ожоги слизистой оболочки, прежде всего в ротовой полости. Клетки начинают отмирать аналогично процессу при ожоге кожи. При частом повторении подобных ситуаций клетки заменяются: однослойные становятся многослойными. Это может привести к изменениям вкусовых ощущений или их утрате, а также спровоцировать образование опухолей и кист в полости рта или на языке.

Горячая пища, попадающая в организм через глотку, воздействует на горло и пищевод. В пищеводе возникает воспалительный процесс, который может длиться продолжительное время. Это нарушает нормальную сократительную функцию пищевода: у одних людей он начинает сокращаться быстрее, ускоряя перемещение пищи в желудок, а у других — медленнее. Вследствие этого развивается рефлюксная болезнь, при которой желудочный сок повреждает пищевод, что в дальнейшем может привести к развитию рака пищевода.

Сергей Вялов настоятельно рекомендует избегать чрезмерного потребления горячей еды, включая супы, чай и кофе.