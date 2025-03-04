Гепатолог Бутенко призвала включить в рацион авокадо для здоровья печени

Врач-гепатолог и гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко поделилась рекомендациями по поддержанию здоровья печени в беседе с «Газетой.Ru» .

Она подчеркнула важность включения в рацион авокадо, которое богато мононенасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, способствующими восстановлению печени и защите от негативных внешних воздействий. Также полезными для печени являются овсяная крупа и различные ягоды, такие как клубника, черника, малина, земляника, виноград и арбуз, написали «Известия».

Бутенко также отметила полезные свойства зеленого чая, который благодаря содержанию антиоксидантов снижает риск развития рака печени и уменьшает воспалительные и окислительные процессы в органе.