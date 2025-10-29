Исследователи из Австралии обнаружили, что регулярное прослушивание музыки или игра на музыкальных инструментах снижают риск развития деменции среди пожилых людей. Результаты их научной работы были опубликованы в журнале International Journal of Geriatric Psychiaty. Специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал Общественной Службе Новостей о методах профилактики деменции

Генетик подчеркнул, что развитие нервной системы и восстановление нервных клеток происходят медленно, но непрерывно.

«Новые технологии говорят о том, что нейропластичность — это приспособление нервной системы к изменяющимся условиям — играет главную роль в возникновении или профилактике деменции. Не отгадывание кроссвордов предотвращает деменцию или Альцгеймер, а новизна», — отметил эксперт.

По словам Карасева, когда нейроны активно ищут новые связи, они создают новые нейрональные круги, что способствует их выживанию и препятствует вымиранию.