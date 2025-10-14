Гастроэнтеролог Жаровская объяснила вред алкоголя для обмена веществ

Интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik рассказала о влиянии алкоголя на обмен веществ.

По словам эксперта, спиртные напитки оказывают негативное воздействие на печень.

«Алкоголь влияет на несколько факторов, которые напрямую действуют на обмен веществ, например, на функцию печени. Происходят биохимические процессы, в результате которых алкоголь детоксицируется», — рассказала Жаровская.

Врач также отметила, что алкоголь раздражает слизистые желудочно-кишечного тракта и стимулирует аппетит, что может привести к увеличению массы тела. Кроме того, употребление алкоголя вызывает сосудистую реакцию, которая влияет на метаболизм.

Жаровская подчеркнула, что при хроническом употреблении алкоголя часто формируется жировой гепатоз, когда клетки печени преобразуются в жировые. Это приводит к нарушению обменных процессов и отложению жира в области живота.