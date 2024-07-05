Гастроэнтеролог Зарубина: каши быстрого приготовления нельзя назвать полезными

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты не подходят для завтрака. Так, нельзя назвать полезными каши быстрого приготовления, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, данное блюдо теряет полезные свойства в ходе сильной обработки. А вот каши долгой варки благотворно влияют на организм и дарят чувство сытости на долгое время, добавил RT.

Врач также посоветовала не есть натощак овощи и фрукты. Большинство из них отличаются высоким содержанием кислот и грубой клетчатки.

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