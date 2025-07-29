Гастроэнтеролог Вялов развеял миф об универсальной норме потребления воды

В жаркую погоду важно не допустить обезвоживания организма. Сколько жидкости нужно пить, чтобы оставаться в безопасности, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в интервью сайту KP.RU .

По словам эксперта, потребность в жидкости составляет 30–35 миллилитров на килограмм веса в сутки. Из этого количества 70% приходится на воду и другие напитки, а остальное поступает из еды.

«Единой нормы в литрах для всех нет», — подчеркнул специалист.

Потребности в жидкости у каждого человека индивидуальны и зависят от образа жизни и условий окружающей среды. Поэтому важно ориентироваться на потребности своего организма. Особенно важно увеличить потребление воды в жару, так как в это время происходит усиленное потоотделение и учащенное дыхание, с которым мы тоже теряем влагу, подчеркнул доктор Вялов.