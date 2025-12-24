Гастроэнтеролог Тимощенко развеяла миф об отсутствии витаминов в свинине

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru развеяла миф об отсутствии полезных свойств в свинине.

Специалист подчеркнула, что это мясо богато легкодоступными белками, а также жирами, витаминами и минералами.

«Свинина является прекрасным источником незаменимых аминокислот. Это кладезь витаминов группы В и минералов, в том числе селена, цинка, фосфора, калия и железа», — отметила врач.

По ее словам, особое значение имеет высокое содержание витаминов группы B, в частности тиамина. Его концентрация превышает аналогичный показатель в говяжьем и курином мясе более чем в пять раз.