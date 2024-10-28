Гастроэнтеролог Тимощенко назвала сильно преувеличенным вред употребления мяса на завтрак

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в разговоре с изданием NEWS.ru назвала сильно преувеличенным вред от употребления мяса в первый прием пищи.

Как отметила специалист, сложности с мясом на завтрак могут возникнуть у тех людей, у которых имеется привычка завтракать в виде перекуса. В остальных случаях употреблять мясо с овощами даже приветствуется.

«Белковая пища на завтрак, наоборот, дает более длительное ощущение насыщения, чем быстрые углеводы», — сообщила медик.

Необходимость добавлять овощи к мясу Тимошенко объяснила тем, что такое блюдо минимизирует риски онкологических процессов толстой кишки. Мясо не менее важно для организма, чем молочные продукты и яйца, сказала гастроэнтеролог.