Гастроэнтеролог Тимощенко заявила, что язва желудка не появляется из-за еды

Главной причиной появления язвы желудка считаются хеликобактерная инфекция и алкоголь. Об этом сайту News.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Специалист уточнила, что к язве приводит нарушение баланса между агрессивными и защитными факторами желудка. К этому может привести прием нестероидных противовоспалительных препаратов или наличие хеликобактерной инфекции.

По словам Тимощенко, также язвы появляются на фоне тяжелой общесоматической патологии, но реже. Врач отметила, что продукты питания не могут быть причиной развития язвы, а алкоголь негативно влияет на слизистую желудка, написал aif.ru

Тимощенко подчеркнула, что язва желудка может стать причиной опасных осложнений, включая кровотечения, перфорацию и онкологию. Поэтому при появлении первых симптомов заболевания важно обратиться за медицинской помощью.