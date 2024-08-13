Гастроэнтеролог Сухорукова: в блюдах из промытого мяса больше бактерий

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала не мыть мясо перед приготовлением. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, такая гигиеническая процедура грозит распространением кишечной палочки на кухне. Кроме того, блюда из промытого мяса содержат больше бактерий, отметила медик.

Она напомнила о необходимости проводить чистку рук с мылом до и после работы с продуктом. Также стоит использовать отдельную доску для мяса.