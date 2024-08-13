Гастроэнтеролог Сухорукова: в блюдах из промытого мяса больше бактерий
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала не мыть мясо перед приготовлением. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, такая гигиеническая процедура грозит распространением кишечной палочки на кухне. Кроме того, блюда из промытого мяса содержат больше бактерий, отметила медик.
Она напомнила о необходимости проводить чистку рук с мылом до и после работы с продуктом. Также стоит использовать отдельную доску для мяса.
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