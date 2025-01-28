Гастроэнтеролог Спахов: помидоры должны быть в рационе питания круглый год

Круглогодичное употребление помидоров положительно влияет на состояние здоровья человека. От употребления этих овощей не стоит отказываться даже зимой, несмотря на их высокую цену и качество, посоветовал врач-гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По словам специалиста, помидоры содержат уникальный антиоксидант ликопин, который защищает от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также замедляет процессы старения, передает kp.ru.
Рекомендуется употреблять минимум 450–500 граммов овощей и фруктов ежедневно, включая свежие, замороженные и термически обработанные продукты. Ликопин незаменим, поэтому важно включать помидоры в рацион круглый год, подытожил Спахов.
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