Гастроэнтеролог Спахов: помидоры должны быть в рационе питания круглый год

Круглогодичное употребление помидоров положительно влияет на состояние здоровья человека. От употребления этих овощей не стоит отказываться даже зимой, несмотря на их высокую цену и качество, посоветовал врач-гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

По словам специалиста, помидоры содержат уникальный антиоксидант ликопин, который защищает от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также замедляет процессы старения, передает kp.ru.

Рекомендуется употреблять минимум 450–500 граммов овощей и фруктов ежедневно, включая свежие, замороженные и термически обработанные продукты. Ликопин незаменим, поэтому важно включать помидоры в рацион круглый год, подытожил Спахов.