Гастроэнтеролог Складчикова указала на риски приема БАДов для похудения

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Складчикова в разговоре с изданием «Газета.Ru» подчеркнула, что БАДы для похудения с маркетплейсов могут представлять опасность для здоровья и провоцировать токсический гепатит и цирроз печени.

Перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, призвала специалист.

Складчикова отметила, что БАДы часто содержат слабительные компоненты, которые выводят жидкость из организма, временно снижая вес, но не воздействуя на жировую ткань. Некоторые травы в их составе могут негативно влиять на печень, написал KP.RU.

БАДы не проходят такой строгий контроль, как лекарства, и их эффект может быть непредсказуемым.

По мнению врача, для снижения веса необходимо изменить образ жизни, питание, повысить физическую активность и качество сна.