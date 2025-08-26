Гастроэнтеролог Шестакова посоветовала пить лимфодренажный чай в период ПМС

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова сообщила News.ru , что лимфодренажный чай — это больше результат работы маркетологов, чем средство для реального лимфодренажа.

По словам доктора, лимфодренажный чай в первую очередь является мягким мочегонным и тонизирующим средством. Его можно употреблять короткими курсами людям со склонностью к задержке жидкости или в период предменструального синдрома.

Шестакова подчеркнула, что прием такого чая должен быть контролируемым и не превышать 10–14 дней с перерывом на две-три недели. Длительный и бесконтрольный прием может привести к нарушению водно-электролитного баланса и сбою в работе почек. Лучше пить напиток в первой половине дня из-за его тонизирующего эффекта.

Специалист предостерегла от употребления таких чаев во время беременности и кормления грудью, а также при болезнях почек и тяжелых сердечных заболеваниях.