Гастроэнтеролог Сетхи указал на высокое содержание сахара в перезрелых бананах

Гарвардский гастроэнтеролог Саураба Сетхи заявил в интервью Daily Mail , что в процессе созревания в бананах увеличивается количество сахара, а содержание полезной для кишечника клетчатки и крахмала снижается.

По словам врача, от таких фруктов стоит отказаться: из перезревших бананов человек получает больше сахара, чем полезных веществ.

Специалист рекомендовал отдавать предпочтение зеленым бананам, которые содержат пищевые волокна. Эти плоды помогают снизить риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака кишечника, добавила радиостанция Sputnik.